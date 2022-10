Maailma linnuliikide arvukus väheneb

Kuigi andmed lindude populatsioonide pikaajaliste suundumuste kohta on kõige põhjalikumad Euroopa ja Põhja-Ameerika kohta, on üha rohkem tõendeid selle kohta, et langus toimub kogu maailmas – alates metsa- ja märgalaliikidest Jaapanis kuni röövlindudeni Keenias.

Eesti ornitoloogiaühingu juhataja Kaarel Võhandu sõnul peegeldab lindude arvukus hästi keskkonna seisundit. «Kui lindudel läheb halvasti, on ka keskkonna seisund halb ning varem või hiljem avaldab see mõju ka inimeste elukvaliteedile,» selgitas ta.

«Selles valguses on BirdLife Internationali avaldatud aruanne maailma lindude olukorrast väga murettekitav. Kogu maailmas on peaaegu poolte linnuliikide arvukus languses ning meil siin ei ole seis sugugi parem. Eestis on põllulindude arvukus võrreldes 1983. aastaga vähenenud poole võrra, metsalindude arvukus üle 30 protsendi. Ka põhiprobleemid on meil samad, mis maailmas üldiselt: nendeks on põllu- ja metsamajanduse intensiivistumine ja sellest tulenev elupaikade kadu,» ütles ta.