Eesti juurtega Svante Pääbo tõi kärgperre teisegi Nobeli auhinna

Svante Pääbo on 1955. aastal Rootsis sündinud geeniteadlane, kelle ema oli Teise maailmasõja jalust Eestist koos vanematega Rootsi pagenud Karin Pääbo (1925–2013) ning kelle uurimistöö on pannud aluse täiesti uuele teadusharule – paleogenoomikale. Võib küsida, mis on sellistel uuringutel tegemist meditsiiniga. Vastus seisneb selles, et tänaseks on teised hominiidid peale Maa vallutanud Homo sapiens’i – olgu siis neandertallased või Denisi koopa inimesed – välja surnud. Ilmselt peitub geenides ka võimalik vastus küsimusele, miks just nii on juhtunud.