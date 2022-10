Majast saab patarei - teadlased leiutasid viisi, kuidas korrusmajades energiat salvestada

Austria teadlased mõtlesid välja lahenduse, mida tegelikult juba osaliselt kasutatakse - gravitatsioonipatarei, kuid andsid sellele uue rakenduse pilvelõhkujates ja muudes kõrgetes hoonetes kasutamiseks. See tagab võimaluse võrgu energiabilanssi tasakaalustada ehk teisisõnu salvestada energiat siis, kui see on odav (näiteks kui päikesepaneelid ja tuulikud täie hooga toodavad rohkem, kui vaja läheb) ning anda oma panuse võrku neil hetkedel, kui tarbimine on suurem ja rohelise energia tootmisvõimsus väiksem ehk tuulevaiksel ööl või tipptunni ajal.

Lahenduse jaoks on vaja kõrghoonet või korrusmaja ning pisut vaba ruumi ülakorrustel ja keldris. Neid korruseid peab ühendama lift, mis tavaliselt on kõrgematel majadel niikuinii olemas. Lahenduse leiutajad andsid süsteemile nimeks LEST (Lift Energy Storage Technology ehk «Tõstmisenergia salvestamise tehnoloogia» või «Liftienergia salvestamise tehnoloogia»).

Idee tuli uurimisgrupi juhil Julian Huntil sellest, et ta kolis hiljuti elama 14. korrusel asuvasse korterisse ning kulutab nüüd üsna palju aega liftis üles-alla liikudes. Sel ajal tekivadki uued huvitavad mõtted. Näiteks mõtles ta sellele, kuidas saaks lifte ära kasutada siis, kui need inimesi ei vea. Valdava osa ajast seisavadki liftid niisama, olles tõsiselt koormatud vaid lühikeste tipptundide ajal.

Nii tekis Hunti juhitud uurimisrühmal idee välja töötada lahendus, mis liftide vaba aja ära kasutaks.