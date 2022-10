NEW SCIENTIST ⟩ Kehamassiindeks on ähmane mõõdupuu

Mõned usuvad, et see toimib suunates keha regulaarselt erinevatele ainevahetusradadele, teised aga seepärast, et see lihtsalt nügib inimesi vähem sööma. Mõlema argumendi puhul on selge, et paastust on mõnele inimesele kasu - kuigi see on vastuolus laialt levinud meditsiinilise soovitusega iga päev hommikust süüa. Tundub, et kõigi toitumisvajadused on erinevad. Meditsiinilised nõuanded tervisliku toitumise kohta sellist muljet aga ei jäta.