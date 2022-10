NEW SCIENTIST ⟩ Saturni kuul Enceladusel on kõik eluks vajalik olemas

Igas eluvormis Maal on kuus põhielementi: süsinik, vesinik, lämmastik, hapnik, fosfor ja väävel. Kõik need, välja arvatud fosfor, olid Enceladusel teadaolevalt juba olemas. Juba siis olid teadlased seisukohal, et seda arvestades on tegu ühe tõenäolisima kohaga, kust meie Päikesesüteemis veel elu leida. Siiski arvasid mõned, et kuna fosforit seal pole, ei ole ka jäistes ookeanides suurt eluvõimalust.