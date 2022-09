AK ⟩ Sõda, mida sõjaks ei nimetatud ehk Ida-Poola vallutamine Nõukogude Liidu poolt 1939

Arvukad Nõukogude Liidu armee üksused tungisid 1939. aasta 17. septembril ilma sõda kuulutamata Poola Vabariigi territooriumile. Ametlikku Nõukogude Liidu poolset põhjendust võib nimetada demagoogia õpikunäidiseks – väideti, et Poola riik on lakanud eksisteerimast, seeläbi on kõik Nõukogude Liidu ning Poola vahelised lepingud muutunud tühiseks ning Nõukogude väed liiguvad võimuvaakumis olevale territooriumile kohaliku elanikkonna kaitseks.