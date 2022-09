VIDEO ⟩ Kahejalgne robot lidus sajas meetris uue maailmarekordi

Maailmarekord ei tulnud üllatusena, sest Cassie on varemgi oma väga kiireid jalgu kasutanud. Muuhulgas on lippaja läbinud ühe laadimisega viis kilomeetrit 2021. aastal veidi enam kui 53 minutiga.

Cassie on esimene kahejalgne robot, mis kasutas masinõpet maastikul jooksmise õppimiseks. See lahendus töötati välja Oregoni ülikooli robootikaprofessori Jonathan Hursti juhtimisel 16 kuud kestnud arenduse käigus ning DARPA poolt antud ühe miljoni dollari suuruse stipendiumiga. Omapäraseks teeb jooksja veel see, et sel puuduvad kaamerad ja sensorid maailma tajumiseks, masin jookseb nii-öelda pimedalt. Sellest hoolimata oskab kahejalgne robot isegi trepist üles-alla liikuda.