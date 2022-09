Šveitsi liustikud sulavad rekordilise kiirusega, välja ilmub kaljusid ja surnukehi

Huss märkis, et kui riik kogeks tänavusi ilmastikutingimusi 50 aasta pärast, «oleks selle mõju palju tugevam, sest 50 aasta pärast on pea kõik liustikud eeldatavasti kadunud ega saa kuumadel ja kuivadel suvedel enam vett pakkuda».

Liustike sulamisel on olnud ka mõningaid ootamatuid tagajärgi. Matkajad on hakanud regulaarselt leidma surnukehi, mis on olnud jääkilbi all aastakümneid või lausa sajandeid. Samuti on sulamine valmistanud rõõmu arheoloogidele, kellel on järsku tekkinud ligipääs tuhandeid aastaid vanadele esemetele.