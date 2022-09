Algas üle-euroopaline Teadlaste Öö nädal

Eesti Teaduste Akadeemias toimub 30. septembril teaduspärastlõuna « Linnud, luule ja teadus », kuhu on oodatud kooliõpilased ja -õpetajad, aga ka kõik teised linnu-, loodus- ja kirjandushuvilised. Fookuses on linnud läbi erinevate tahkude.

Narva teadusnädala raames tutvustatakse näiteks Päästeameti mereohutuse konteinerit, toimub Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli praktiline seminar «Sinu käed võivad päästa elu», ees on kohtumised inimestega, kelle töö on seotud IT tehnoloogia ja digitaliseerimisega ning koolide haridusprogramm «Mis on alkeemia ja kes olid alkeemikud?»