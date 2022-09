BLOGI ⟩ Vaata, kuidas NASA kosmosesõiduk asteroidi kuuga kokku põrkab

See kõik toimub Euroopa, USA ja Jaapani kosmoseagentuuride koostöös DARTi (Double Asteroid Redirection Test – kaksikasteroidi ümbersuunamise katse) missiooni raames. Öise ürituse eesmärk on mõõta, kui suurel määral suudab kokkupõrge 500-kilose DARTiga Dimorphose trajektoori muuta. Põrge peaks vähendama nii kiirust kui ka tiirlemisraadiust. Praegu teeb see kuuke ümber asteroidi tiiru 11 tunni ja 55 minutiga, mis peaks kokkupõrke tulemusel vähenema kümne minuti võrra.