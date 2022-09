Küborgid tulevad: prussakad said puldiga kaugjuhtimise

RIKENi teadlaste juhitud rahvusvaheline tiim varustas prussaka pisikese juhtmevaba juhtimismooduliga, mille toiteallikaks on päikesepatarei külge kinnitatud laetav aku. Vaatamata jäsemete liigutamiseks kasutatud mehaanilistele seadmetele lubavad ülikerge elektroonika ja painduvad materjalid putukatel muul ajal vabalt liikuda, kuid vajadusel saab nende liigutusi ka täpselt juhtida. Septembri alguses teadusajakirjas npj Flexible Electronics avaldatud teadustöö tulemused on kasutatavad nii keskkonnauuringuteks kui miks mitte ka spiooniseadmetes. Küborge saab saata näiteks sinna, kuhu muude vahenditega ligi ei pääse.

Prussaka liigutusi juhitakse raadio teel, stimuleerides akutoitel prussaka jalgade külge kinnitatud elastseid manipulaatoreid. Töörühm katsetas lahendust suure madagaskari prussaka peal, mis on tavalisest palju suurem - ligi kuue sentimeetri pikkune ning lennuvõimetu. Küborg suudeti juhtimisele allutada kuni kolmekümneks minutiks, selle aja jooksul sai teda juhtida vasakule-paremale pöörama suunates.

Aku piisavalt laetuna hoidmine on teadlaste arvates putukate kasutamisel ülioluline, sest keegi ei taha, et äkitselt kontrolli alt väljunud küborgprussakate kari sihitult ringi rändama hakkaks. Kuigi aku laadimiseks on võimalik ehitada dokkimisjaamu, võib sinna tagasi juhtimine ning putukate laadimas hoidmine olla liiga tülikas, seega oli parim lahendus paigutada ülikergesse «seljakotti» päikesepatarei, mis suudab pidevalt aku täis laetuna hoida.