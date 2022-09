Teisipäeva hommikul käib paras pauk

Seiklusfilmides on Maa kutsumata külalisi hävitatud juba üksjagu, aga nüüd kavatsetakse seda päriselt teha. Meile läheneva objekti «pihustamisest» on loobutud – see võiks tekitada ühe tabamuse asemel terve väiksemate tabamuste saju. Eesmärgiks on võetud tulnukas Maad ohustavalt orbiidilt eemale nügida. Sedapuhku sünnib nügimiskatse Maast 11 miljoni kilomeetri kaugusel ning see külaline ei ohusta Maad üldse.