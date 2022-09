Eesti toiduteadlased püüavad kaasmaalste soolestiku mikrofloorat parandada

Lisaks klassikalisele autoklaavimisele, kus kõrgel rõhul hävitatakse tootest toidu riknemist põhjustavad mikroorganismid, on kauasäilivate toodete hulgas populaarsust kogumas ka külmkuivatus, kus toode muudetakse niivõrd kuivaks, et mikroorganismid ei saa antud tootes elada ehk selle riknemist põhjustada. «Erinevate meetodite keskmes on aga alati toiduohutus, milles ei saa mingeid järeleandmisi teha,» kinnitab Kuldjärv.

Toiduohutuse olulisust rõhutab ka Kuldjärve kolleeg, toidu säilivuse ja pakendite suunajuht Kärt Leppik. «Pakend ja toit selle sees on üks tervik ja toiduohutus on mõlema komponendi loomisel kõige alus – igasugune innovaatiline lähenemine pole mõeldav, kui pole võimalik tagada tarbijale ohutut ja puhast toitu,» ütles Leppik.

Mõõdupuuks on kohalikud

Populaarsust on kogumas ka funktsionaalne toit ehk näiteks kiudainete, vitamiinide, mineraalainete ja bakteritega täiustatud toidud, eriti piima- ja joogisektoris. «Oleme oma uuringutes näinud, et mitmetel kaasmaalastel on probleeme soolestiku mikroflooraga, kuigi nendest teemadest üldiselt väga ei räägita. Seetõttu ongi soovitatav süüa praegusest rohkem kiudaineterikkaid ja hapendatud ehk fermenteeritud toite, mis aitavad kaasa seedesüsteemi normaalsele talitlusele. Lisaks kimtšile ja teistele teada-tuntud hapendatud supertoitudele on hakatud fermenteerima ka n-ö klassikalisi tooteid ehk näiteks limonaade ja teisi karastusjooke,» räägib Kuldjärv.