NEW SCIENTIST ⟩ Kaevurid pöörduvad teiste valuutade poole - kas öko-Ethereum kukkus läbi?

Ethereumi münt. Pilt on illustreeriv.

Ethereumi radikaalne uuenduskuur pidi selle krüptovaluuta energiatarvet 99 protsendi võrra vähendama, kuid energiasääst niisuguses mastaabis veel realiseerunud ei ole. Võrgustikust välja puksitud valuutakaevurid on asunud koguma teisi valuutasid ning hinnangud näitavad, et vähemalt pool energianäljasest kaevandamiseks kasutatavast riistvarast, mida varasemalt Ethereumi tarbeks kasutati, on nüüd tööle pandud teiste valuutade kaevandamiseks.