NEW SCIENTIST ⟩ Rühm teadlasi on seni teada vananemise põhjused kahtluse alla seadnud

Töörühm on jõudnud järeldusele, et kõigil imetajatel näivad olevat ühesugused «vananemisekellad». See näitab nende sõnul, et vananemist põhjustavad imetajate evolutsiooni käigus säilinud nn arenguprogrammid ning loomad ei vanane ainult kuhjuvate kahjustuste tõttu.

Kui midagi evolutsiooni käigus erinevate liikide lõikes säilib, siis on see kõnealuseid uuringuid juhtinud California ülikooli teadlase Steve Hovarthi sõnul märk sellest, et see miski on bioloogiliselt oluline. «Niisuguseid imetajate-üleseid süsteeme poleks võimalik ehitada, kui seal ei oleks midagi ühist.»