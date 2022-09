Webbi teleskoop jäädvustas pildi Neptuunist ja see on hoopis teist värvi, kui harjunud oleme

Viimati, kui astronoomid seda meie Päikesest kaugeimat planeeti niivõrd selgelt nägid, oli 1989. aastal, kui NASA kosmosesond Voyager 2 esimest ja seni ainust korda mõneks tunniks jäähiiglasest mööda lendas. Nüüd on meil tänu Webbi enneolematutele võimalustele infrapunaspektris pildistada uus vaade Neptuuni atmosfäärile, mille koostist nüüd lähemalt uurima hakata.

Kuna Neptuuni atmosfääris leidub metaani, paistab see Webbi eelkäija Hubble’i tehtud piltidel sügavsinisena, kuid kuna Webb jäädvustas planeedi oma peamise kaamera NIRCamiga, mis infrapunaspektris toimetab, paistab see uutel piltidel pigem hallikasvalge. Samuti on juba üle 20 aasta Webbi projekti kallal töötanud Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) vanemnõuniku Mark McCaughreani sõnul planeedi rõngad infrapunas refelektiivsemad ning seetõttu on neid ka lihtsam näha.

Pildilt paistab NASA avalduse kohaselt ka heledam laik Neptuuni ülaosas. Kuna planeet on Maa suhtes kalde all ja Neptuuni ringi ümber Päikese võtab aega 164 aastat, pole astronoomid selle põhjapoolust veel põhjalikult vaadelda saanudki.

Hubble'i 2021. aastal Neptuunist tehtud pilt. Foto: NASA, ESA, A. Simon (Goddard Space Flight Center), and M.H. Wong (University of California, Berkeley) and the OPAL team.

Webb jäädvustas ka seitse Neptuuni 14 teadaolevast kuust. Pildil on Neptuuni kohal näha ka üht väga säravat objekti, mis esmapilgul tundub nagu täht, kuid tegelikult on tegu Tritoniga, Neptuuni kummalise hiiglasliku kuuga. Triton on suurem näiteks meie Päikesesüsteemi kääbusplaneedist Pluutost ning paistab Neptuunistki heledam, sest on kaetud jääga, mis rohkelt valgust peegeldab. McCaugheran selgitas AFP-le, et Neptuun neelab suurema osa sellele langevast valgusest.Kuna Triton tiirleb Neptuuni ümber «vales suunas», arvatakse, et kunagi oli see objekt osa lähedal asuvast Kuiperi vööst.

Oma Maa-sarnaste planeetide otsinguil on astronoomid leidnud, et jäähiiglased nagu Neptuun ja Uraan on just Linnutee galaktikas kõige tavalisemad. «Võimalus neid üksikasjalikult uurida võiks tuua ka tähelepanekuid teiste jäähiiglaste kohta,» ütles McCaugheran.