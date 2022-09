VIDEO ⟩ Teadlane selgitab, mida vanade sokkidega peale hakata

Teadlased üle maailma, nende hulgas ka Tallinna tehnikaülikooli materjalitehnoloogia teadlased, on aastaid püüdnud otsida häid lahendusi, mida teha üha suurenevate tekstiilijäätmete kuhjadega. Näiteks vanade särkide ja sokkidega, mida kantakse tihti ainult lühikest aega, sest alati saab ju uue asemele osta.

Üks võimalus on neid ümber töödelda ja uute materjalide valmistamiseks ära kasutada. Viimase 3-4 aasta jooksul on antud valdkonnaga oma teadus- ja arendustöö sidunud ka Tallinna Tehnikaülikooli polümeeride ja tekstiilitehnoloogia labor, kus teadlased on välja arendanud mitu huvitavat materjali, mille tooraineks on purustatud jäätmed erinevatest tekstiilmaterjalide ümbertöötlemise tehastest.

Vaata videost, kuidas toimub vanade rõivaste ümbertöötlemine ning milline roll on siin teadlastel:

Tehnikaülikooli vanemlektor Tiia Plamus tõdeb, et materjal võib ju hea olla, aga kui see ei ole tarbijale atraktiivne, siis on raske sellele turgu leida. Seepärast on koostöö erinevate valdkondade spetsialistidega ülioluline. Tehnikaülikoolis ongi koostööd tehtud muuhulgas ka TÜ Viljandi kultuuriakadeemia ja Eesti kunstiakadeemiaga.

Kuid suuremat pilti ehk kogu maailma jäätmeprobleeme vaadates jääb sellest sammust väheks, sest tekstiiljäätmeid on ikkagi liiga palju. Vaja on süsteemsemat lähenemist, veel paremaid ideid ja tehnoloogiaid, aga ka inimeste mõtlemise ja käitumise muutust. Lootus on 2025. aastal, kui Euroopa Liidus hakkab kehtima nõue koguda kõik tekstiilijäätmed eraldi. «Sealt edasi saab juba selle probleemiga palju süstemaatilisemalt tegelda,» rõõmustab Plamus.