Teadlaste loodud biolaguneva elektroonika võib ära süüa või pesumasinas välja pesta

Üks suurimaid reostajaid on elektroonika, mis looduses ei mädane ja lekitab ohtlikke aineid. Berkeley Lab´i teadlased on nüüd loonud lahenduse, millega saab luua sellist elektroonikat, mis on inimesele ohutu ning loodusesse sattudes laguneb lihtsalt kahjututeks ühenditeks ehk polümeeridest monomeerideks.