NEW SCIENTIST ⟩ IBM ehitas hiiglasliku külmiku - vaata, mida sinna sisse panema hakatakse

Hudsoni orus, tunnise rongireisi kaugusel New York Cityst, maadlen ma ühe suure ja kõvera metallikobakaga. See on kinnitatud hiiglasliku silindrikujulise masina esiküljele ja on vähemalt kaks korda sama suur kui mina. IBM-i füüsik Pat Gumann pakub mulle abi ja koos saame ülesandega hakkama - maailma suurima kvantarvuti külmkapi ukse sulgemine pole naljaasi, kirjutab Karmela Padavic-Callaghan populaarteaduslikus ajakirjas New Scientist.