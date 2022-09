Meeskonna kapsel kukkus pärast kosmoseraketi plahvatust alla, tulemusega jäädi siiski rahule

Plahvatust polnud küll planeeritud, kuid meeskonna kapsli katapulteerumine ja turvaline langevarjudega maandumine töötas laitmatult. Missioonis polnud ette nähtud inimese kosmosesse saatmist, vaid katsetati inimesele mõeldud kapslit. See on varustatud avariiolukorras katapulteerumise seadmega, millega ebaõnnestunud stardi järel õnnestuks inimesed päästa.

Niipea, kui raketi esimene aste plahvatas , käivitus avariisüsteem ja raketi tipus olev moodul eraldus juhitud väikeste plahvatustega. Siis startis kosmosekapsli enda avariimootor, et kukkumist suunata ja pehmendada ning päästeoperatsiooni viimases etapis avanesid juba suured langevarjud, millega peaks astronaudid elusalt maa peale või vette kukkuma.

Küll aga sai selgeks, et avariisüsteem töötab nii, nagu peab ja selles etapis toimuva plahvatuse korral saab meeskond veel turvaliselt Maa peale tagasi pöörduda.

Samasugust avariipäästesüsteemi on näiteks NASA-l plaanis kasutada ka oma järgmistel astronautidega ette võetavatel Kuu-missioonidel.

Booster failure on today’s uncrewed flight. Escape system performed as designed. pic.twitter.com/xFDsUMONTh

Blue Origin on asutatud Amazoni juhi Jeff Bezose poolt 2000. aastal ja asutaja ise on Blue Origini raketiga juba kosmoses käinud.

Missioon NS-23 kandis pardal 36 teaduslikku satelliiti, millest enam kui pooled kuulusid NASA-le ja mis pidid jõudma ligi 100 kilomeetri kõrgusele. Kapsli pehme maandumisega said ka need seadmed päästetud.

Blue Origin ei ole veel esitanud ülevaadet teaduslike satelliitide täpsema seisukorra kohta, kuid arvatakse, et enamik neist on täiesti töökorras, sest maandumine oli planeeritud piisavalt sujuvana, et ka inimesed selle käigus viga ei saaks. Inimesi seekord pardal polnud.