NEW SCIENTIST ⟩ NASA tahab Kuule kolida. Mida on selleks vaja?

Selline stseen võib pärineda kuue aastakümne tagusest ajast – või võib olla toimunud ka just nüüd. Artemise missioonid, millega USA loodab inimesed peagi Kuule tagasi viia, näevad välja väga sarnased 1960. aastate «Apollo» startidega. Kuid sellega sarnasused lõppevad. «Apollo oli fantastiline kosmoseprojekt, kuid suur osa sellest oli lihtsalt tõestamine, et me saame sellega hakkama,» ütleb NASA töötaja Steve Creech. «Ma ei ütleks, et see pole oluline, kuid seekord tahame me teha kõike jätkusuutlikult, mis viib edasi juba järgmiste sammudeni.»