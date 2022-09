Kas Marsil on elu? NASA kulgur leidis punaselt planeedilt orgaanilisi ühendeid

USA kosmoseagentuuri NASA teatel tegi nende kulgur Perseverance Marsil ühe oma seni suurima avastuse, kui pinnaseproovidest leiti orgaanilisi ühendeid, mis on elu aluseks. See ei tõesta veel kindlalt, et Marsil oli või on elu, kuid viib selle võimalikule avastamisele palju lähemale.