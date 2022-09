USA sõjavägi tellis raketid varustuse ülikiireks vedamiseks maailma teise otsa

Kosmosetranspordiks sõlmis Pentagon eelmisel nädalal lepingud kahe kosmoseettevõttega Rocket Lab ja Sierra Space, et oleks võimalik vajadusel ülehelikiirusel kaupa toimetada suvalisse punkti maailmas.

Tegemist on 4. juunil eelmisel aastal alustatud projekti Rocket Cargo jätkuga, mis toob kosmilise transpordi militaarkasutusse alates 2024. aastast.

Rocket Lab kirjutas oma uudises, et riik tellib neilt kanderakettidega Electron ja Neutron toimiva transpordisüsteemi, mis annaks eelise transpordi ja logistika kiiruses ning lisaks on muidugi kosmoselogistika vaba maapealsetest transpordivõrgu piirangutest. Saadetisi saab toimetada kuhu iganes, korduvkasutatavad raketid on valmis startima sihtkohast uuesti tagasi.

Rocket Labilt telliti ka lahendus nimega Photon, millega tahetakse hakata orbiidile rajatavate kaubaladude vahet sõitma.

Firma tegevjuht Peter Beck näeb lisaks militaarsele kasutusele uuel transpordiviisil vajalikke rakendusi ka mujal: «Punktist punkti kosmosetransport pakub uut võimalust seadmete ja kauba kiireks liigutamiseks tundide jooksul üle maailma, võimaldades kiiremini reageerida globaalsetele hädaolukordadele ja looduskatastroofidele,» ütles Rocket Labi asutaja ja tegevjuht Beck eelmisel nädalal ilmunud pressiteates.

Kanderakett Electron on juba kasutusel ja toimetanud näiteks NASA kosmoselaeva Kuu orbiidile. Selle kandevõime on 320 kg. Neutron on Electroni edasiarendus, millega suurendatakse pardale võetava kauba hulka ja mis on mõeldud pidevateks korduslendudeks. Tankimiseks vajalikke vahepeatusi pole vaja ning samuti jääb ära lennutranspordi puhul vajalik õhus tankimine eriti pikkadel lendudel. Muidugi pole vajadust ka pikkade stardiradade järele.

Selline oli kunstniku ettekujutus võimalikust kosmosetranspordist aasta tagasi 4. juunil alustatud projekti välja tulles. Foto: USA õhujõud

Electroni kõik seni toimunud missioonid on kirjas siin. Viimane start toimus raketiga 4. augustil. Neutroni esimene start on planeeritud 2024. aastasse ja see suudab korraga kohale vedada juba kuni 13 tonni kaupa.