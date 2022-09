Kümme kuud vee all loksunud elektrigeneraator andis hooldusvabalt ja pidevalt tasuta energiat

Seni on olnud erinevate laineenergiat kasutavate elektrijaamade suurimaks probleemiks hooldus - soolase veega kokku puutuvad energiajaama liikuvad osad kipuvad kiiresti roostetama ja lainetes loksuvaid seadmeid on ka keeruline ja kulukas hooldada. Selleks on proovitud erinevaid lahendusi, mis viiksid liikuvate osade hulga miinimumini ja vajaksid võimalikult vähe hooldust. Ideaalis võiks laineenergiajaam tegutseda täiesti hooldusvabalt, tootes elektrit ilma igasuguste hoolduskuludeta.

Hooldusvabadus saavutatakse sellega, et väliselt pole jaamal ühtki liikuvat osa, see on täiesti veekindel ja sukeldub töö ajaks vee alla, kus pole ohtu ka tormidest kahjustatud saada.

CalWave´i eksperimentaalne energiajaam loksus Vaikses ookeanis San Diego lähedal rannikust vähem kui kilomeetri kaugusel vee all kümme kuud ja tootis 99% ajast tasuta elektrit, vajamata kordagi hooldust ja inimese sekkumist.

Laineenergiajaam x1 teel ookeanile. Foto: CalWave

Pilootseade x1 on nüüd veest välja tõstetud, et uurida, kuidas see pikk katkematu tööaeg on seadmele mõjunud. Uurimistulemusi kasutatakse järgmise elektrivõrguga ühendatud energiajaama juures, et töökindlust veelgi suurendada ja uurida, kus on tekkinud kulumisjälgi. CalWave on juba saanud föderaalse heakskiidu 20 MW võimsusega PacWave´i laineenergiajaama ehitamiseks Newporti ranniku lähedale Oregoni osariigis.

X1 saavutas ka ennustatud suure jõudluse, pardakontroller tegutses iseseisvalt ja peatas suurema tormi ajal generaatori, mis lõpuks andiski tulemuseks elektritootmise üle 99% süsteemi tööajast.

Toodetud energia ja mõõtmistulemused saadeti merealuse kaabli kaudu Scrippsi okeanograafiainstituudi (SIO) uurimiskaile.

Süsteemi väga hea töökindluse pärast pikendatigi generaatori katseaega kuuelt kuult kümneni.

Pilootprojekti tulemusena peaks CalWave alustama peagi oma uute laineenergiajaamade x100 ja x800 xWave tootmist. Need on vastavalt 100 kW ja 800 kW võimsusega ning võimalikult hooldusvabad. Aastaks 2030 on plaanis USA-s saavutada laineenergia tootmismahuks 500 MW ja aastaks 2035 juba 1 GW.