Eesti on end Euroopa Kosmoseagentuuris tõestanud tugeva kosmoseriigina

Liias märkis, et Eesti kõrget mainet rahvusvahelisel tasandil kinnitab fakt, et Eesti on tänavu valitud Euroopa Kosmoseagentuuri nõukogu töögrupi aseesimeheks. «Viimase kolme kuu jooksul on Tallinnas toimunud kahe Euroopa Kosmoseagentuuri juhtorgani koosolekud, mis tõid siia Euroopa kosmosepoliitika otsustajad. Muuhulgas võõrustasime kohtumist, kus valmistati ette selle aasta lõpus toimuva Euroopa Kosmoseagentuuri ministrite kohtumise sisu, mis kujundab Euroopa kosmosevaldkonna programme ja tulevikku,» tõi Liias välja.