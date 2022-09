Sakslased ja prantslased tambivad plastpudeleid teemantideks

Nimelt arvatakse, et neil Päikesest lugedes vastavalt seitsmendal ja kaheksandal jäähiiglasteks kutsutaval planeedil võib atmosfääri alaosas sadada koguni teemante. Rõhud ning temperatuuridki on seal piisavalt suured ning planeetide atmosfäär koosneb peaasjalikult vesinikust ja heeliumist, aga ka metaanist.

​Rõhu tekitamiseks kasutati suure pressi või rõhukambri asemel sootuks röntgenlaserit. Kui tavalises laseris tekkiv elektromagnetkiirgus on silmale näha, siis röntgenlaser tekitab mitte ainult silmale nähtamatuid, vaid ka organismi läbivaid valguskvante. Nende energia on aga 1000 korda suurem kui nähtaval valgusel. Kui umbes tonn kaaluva autoga sõita 100 km tunnis, siis kui sellise sõiduki energia vastaks nähtava valguse omale, peaks röntgenkiirguse kvandiga võrreldava energia saamiseks see auto sõitma kiirusega 3 km sekundis.