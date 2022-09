Intensiivse treeningu ajal kannatavad mõned inimesed seisundi all nimega «jooksja kõht», mis võib tekitada iiveldust, krampe ja pakilist vajadust tualetti kasutada. Varasemates uuringutes on leitud, et sümptomeid võib osaliselt põhjustada asjaolu, et veri suunatakse jooksmise ajal sooltest jalalihastesse.