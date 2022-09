NEW SCIENTIST ⟩ James Webbi kosmoseteleskoop võttis üles ähmase, kuid tähtsa pildi esimesest planeedist väljaspool Päikesesüsteemi

Pildil on eksoplaneet HIP 65426 b erinevates infrapunavalguse lainealades, nagu näha James Webbi kosmoseteleskoobist: lilla näitab NIRCami instrumendi vaadet 3,00 mikromeetrisel lainepikkusel, sinine 4,44 mikromeetril, kollane näitab MIRI instrumendi vaadet 11,4 mikromeetri juures ja punane 15,5 mikromeetri juures. Need pildid paistavad erinevad, kuna erinevad on ka Webb-i instrumendid, mis valgust talletavad. Iga instrumendi sees olev maskide komplekt, mida nimetatakse koronagraafideks, blokeerib peremeestähe valguse, nii et planeeti on paremini näha. Väike valge täheke igal pildil tähistab peremeestähe HIP 65426 asukohta, millest on täht koronagraafide ja pilditöötluse abil eemaldatud.

Foto: NASA / ESA / CSA