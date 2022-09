NEW SCIENTIST ⟩ Facebooki firma Meta arendatav tehisintellekt oskab nüüd osaliselt mõtteid lugeda

Facebooki omanikfirma Meta välja töötatud tehisintellekt suudab nüüd skaneerida inimese ajulaineid, et «kuulda», mida keegi sellele inimesele räägib. Selline mõtete lugemise tarkvara on praegu üsna piiratud praktilise kasutusega, kuid võib tulevikus olla hüppelauaks näiteks kõnevõimetu inimese mõtete lugemisel, et aidata neil paremini suhelda. Samas ei kavatse Meta seda lahendust veel praktiliseks tooteks muuta.