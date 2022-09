Loimuritelt laenatud valgud võiksid meist tulevikus superinimesed teha

Täpsemini uurisid teadlased valke, mis loimurite rakkudes ekstreemse kuivuse kätte sattudes spetsiaalset geeli valmistavad. Jäigastudes toetab ja kaitseb see geel rakke mehaanilise stressi eest, mis geeli puudumisel loimurid tapaks. See abivahend aitab loomadel ka 99 protsendilisest veekaotusest toibuda. Teadlased lisasid neid valke ka putukatesse ning inimese rakukultuuridesse, kus need samuti piiratud funktsionaalsust omasid.