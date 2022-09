Meie kõige varasem esivanem ei pruugigi olla tilluke loom, kellel oli küll suur suu, kuid puudus auk seedimisproduktide väljutamiseks. Meid on nendega sugulasteks peetud 2017. aastast, kuid uued tõendid näitavad, et see Kambriumi ajastul ehk ligi 530 miljonit aastat tagasi elanud olend, oli pigem krabide ja ämblike varajane esivanem.