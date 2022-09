Tervelt 45 protsendile kõigist mikroobidest on koduks maa-alused kuumad kivid, kus nad süsivesinikest ja muust keemilisest energiast toituvad. See «süva-biosfäär» on Maa suurim elupaik, kuid selle ökoloogiat tuntakse veel väga vähe, ütles Calgary ülikooli teadlane Casey Hubert New Scientistile antud intervjuus. «Mikroobile ei saa liikumise jälgimiseks saatjaid ümber kaela panna nagu grislikarudele.»