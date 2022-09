Karula rahvuspargist metsikult lõuna poole tee ette võtnud seikleja jättis selja taha sellised maastikud. Teadaolevalt ei kasutanud ta piiride ületamisel reisidokumente, kuid on teada, et ta on tänaseks Ukraina sõjatsooni jõudunud.

Foto: Vikipeedia