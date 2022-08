Kas Veenuse õlal ongi heeringas, mädanev heeringas?

Veenuse pinnal meile arusaadavalt süsinikupõhist elu leida on lootusetu. Planeedi pinnatemperatuur on üle 460 °C. Atmosfääriga on aga sootuks teine lugu: planeedi pinnast 55 km kõrgusel on mõnus suvine kuumus, 27 °C. Nulli ja sooja vannivee temperatuuri vahemikku jääb üle 10 km paksune atmosfäärikiht ringi hõljuvate piisakestega. Just see on kiht ja piirkond, kuhu tahetakse mädaneva heeringa lõhna ja seda põhjustada võivate elusorganismide tekke-eeldusi otsima sõita. Muski Marsi-vallutuse plaanide mõõdukasse varju jäänud Veenuse uurimise projekt on täies mahus erarahastet.