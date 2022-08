Koroonasurmad on erakordsed ja mudelitel neis oludes ennustusvõimet pole. Igasuguste matemaatiliste ja statistiliste mudelite puhul on oluline jälgida, missuguste tingimuste (matemaatiliste eelduste) kehtimisel mudel toimib. Üldine reegel on, et mudelid ei kehti järsult muutuvate ja erandlike tingimuste korral. Samuti ei ole enamasti mudelid võimelised ennustama äkilisi jõnkse ja kõrvalekaldeid suhteliselt “rahulikult” kulgenud protsessides.