Imetajate limaeritus on arenenud mitmes erinevas suunas

Ajakirja Science Advances värskes numbris ilmunud uuringus leidsid teadlased, et imetajate kehas lima tootvad limaskesta valgud on arenenud vähemalt 15 teineteisest sõltumatus suunas.

Teadlased asusid imetajate limaskestasid lähemalt uurima, pärast ootamatut avastust. Nad leidsid, et näriliste kehas ei leidu inimeste primaarset limaskesta valku MUC7-t. Ning hiirtele omast MUC10 limaskesta valku ei leidu ka inimeste limaskestas. Lähemalt uurides selgus, et need kaks valku pole omavahel üldse evolutsiooniliselt seotud - see on üllatav, sest loomad jagavad üldjuhul ühiste esivanemate geenidest tulenevaid valke.