Nendes paikades leiab nüüd aset uus konflikt maailma suurimate tehnoloogiafirmade ja muinsuskaitsjate vahel. Põhja-Virginia on oma ajaloolistest roolides edasi liikunud ning saanud koduks Loudoni maakonna andmekeskuse alleele, mis on suurma andmekeskuste kontsentratsiooniga paik maailmas. Ja kui see muutub veelgi rahvarohkemaks, hakkavad arendajad ihkama maatükke lahinguväljade lähedal. Üheks selliseks piirkonnaks on näiteks Culpeperi maakonnas asuv Brandy Station, kus peeti Põhja-Ameerika suurim ratsaväe lahing.