Kas ecstasy‘st ja LSDst saavadki ravimid?

XX sajandiga sai hoo sisse keemiline revolutsioon psühhiaatrias. Kui varem tuli inimesi teatud ajuhaiguste puhul eluaeg haiglates pidada, siis psühhoaktiivsed ravimid leevendasid vaevusi ja võimaldavad tänaseni inimestel iseseisvamalt toime tulla. Ilmselt tuhandeid aastaid vanad psühhoaktiivsed ained on nüüdisajal taas tähelepanu keskmesse tõusnud. Vahepealne karm keeld on leevenenud ning näiteks LSDga ja muude psühhedeelikumidega saab juba teha katseid, loomulikult ametlikult registreeritult ja eetikakomiteede valvsa silma all, et aru saada nende toimest ning kavandada inimesi häirivate ajuseisundite vastu ravivõtteid. Psühhedeeliline teraapia pole siiski sama kui soov kasutada psüühikat muutvaid aineid lõõgastusvahenditena. Teejuhiks ses psühhedeelikumide muutuva rolliga maailma olen kutsunud Tartu Ülikooli psühhofüsioloogiaprofessori Jaanus Harro.