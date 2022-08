Kuus Eesti naisteadlast pälvisid teadustöö eest tunnustuse

Eestist said tunnustuse Maarja Grossberg-Kuusk, Lisandra Meneses, Kaija Põhako-Esko, Mari-Ann Lind, Ester Oras ja Karolina Kudelina. Balti riikidest said auhinna kokku 21 naisteadlast.

2022. aasta Eesti noor talent Ester Oras tõdes, et sedalaadi tunnustusüritused on erakordselt tänuväärsed. «Ühelt poolt näitab see, et meie teaduslik panus läheb inimestele korda ja on oluline, teisalt annab aga tohutu energialaengu ja lisamotivatsiooni, et oma valitud valdkonnas jätkata, areneda, olla eeskujuks ja toeks oma kolleegidele ning kõigile noortele, kes teadlaskarjääri peale mõtlevad,» ütles Oras.