Vabatahtliku seire osatähtsus loodusest andmete kogumisel kasvab

Keskkonnaagentuur on kahepaiksete vabatahtlikku seiret korraldanud nüüd juba neljal aastal. Agentuuri eluslooduse osakonna juhtivspetsialist Rauno Kalda sõnul on seire peamine eesmärk kaardistada kahepaiksete sigimisveekogusid ning liikide levikut. «Rõõm on tõdeda, et vabatahtlike ja nende tehtud vaatluste arv on tõusuteel, seda hoolimata vahepealsetest tagasilöökidest, kui Covid-19 viiruse leviku tõttu ei saanud paaril aastal läbi viia avalikke õppepäevi ning uus Loodusvaatluste nutirakendus ootas valmimist. 2022. aastal sisestas kevadel ja suve algul toimunud seireperioodil andmeid 81 vabatahtlikku. Sageli käiakse vaatlusi tegemas aga mitmekesi koos, seega on osalejate koguarv seires tegelikult oluliselt suurem,» rääkis Kalda.