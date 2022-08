Põud paljastas Texase jõest dinosauruse jalajäljed

Handout

Käesoleva suve ekstreemse põua tagajärjel on veest tühjaks jäänud pea kogu jõesäng. Tavapäraste ilmastikutingimuste juures on jäljed seni vee ja setete all peidus püsinud. Teadlased koguvad enne vihma saabumist leiukohast kõik vajalikud andmed ning lasevad seejärel jälgedel taas vette kaduda.