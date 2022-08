Teadlased kasutasid osalejate nägude sarnasuste mõõtmiseks näotuvastustarkvara, mis leidis, et kuueteistkümne paari näod on sama sarnased nagu identsetel kaksikutel. Seejärel võrdlesid teadlased selle 16 paari nn doppelgängerite DNA-d, et näha, kas see on sama sarnane kui nende näod.