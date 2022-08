Liitium võib maapõue jääda – naatriumakud jõuavad efektiivsuses liitiumakudele järele

Liitiumakudega on üks suur probleem – liitium on üsna haruldane muldmetall, selle töötlemisprotsess väga mürgine ja elektritranspordi arenedes saab sellest ainest suur defitsiit, mille varusid omavad vaid üksikud riigid. Samas on traditsioonilise akutehnoloogia kõrval arendatud naatriumioonakusid, mille mõned suured puudused pole lubanud veel «soolapõhistele» akudele üle minna. Kuid siin on peagi tulemas tehnoloogiline läbimurre.