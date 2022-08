Coca-Cola joomine muutis rotid märksa rumalamaks

Selleks, et uurida suhkruküllaste karastusjookide tarbimise mõju rottide ajule, valisid teadlased katseks inimeste seas kõige populaarsema koolajoogi - Coca-Cola. Nad jagasid katses kasutatud loomad vanuse põhjal kolme rühma: 2, 8 ja 14 kuu vanusteks.

Igas vanuserühmas jagunesid rotid veel kaheks: pooltele pakuti lisaks toidule juua vett ja karastusjooki, samas kui teine pool ehk kontrollrühm sai joogiks ainult vett. Rotid, kellele pakuti koolat said seda juua ad libitum ehk soovi kohaselt, nii palju või vähe kui nad ise tahtsid.

Meeskond mõõtis iga päev tarbitud Coca-Cola kogust ning rottide veresuhkrut.

Katse 57 päeval alustasid teadlased kognitiivsete testidega, mille käigus rotid labürindipõhiseid käitumisteste lahendasid. Pärast kümmet päeva testide lahendamist pidid teadlased rotid eutaniseerima ning nende ajud analüüsik eemaldama. See on ainus viis koolat joonud ning kontrollrühma kuulunud loomade ajude vaheliste erinevuste leidmiseks.

Kontrollrühma kuulunud rottide aju oli täiesti terve, kuid koolajoojate kohta sama öelda ei saa.

Käitumistestide ajal leidsid teadlased, et enamikul suhkrujooke joonud rottidest, täpsemalt 2 - ja 8 - kuustel, oli halvem mälu ja madalam üldine kognitiivne võimekus. See muutis labürintidest pääsemise nende jaoks kontrollrühmaga võrreldes palju keerulisemaks.

Lähemalt vaadates kinnitasid rottide ajud, et koolat joonud loomadel tekkisid erinevad püsivad otsmikusagara kahjustused. See on piirkond ajus, mis kontrollib elutähtsaid vaimseid funktsioone nagu tähelepanu, mälu ja otsustusvõime. Kannatanud oli ka nende samuti hipokampus, mis mängib suurt rolli nii mälu kui ka õppimisvõime reguleerimises.

Neuroloogiline kahjustus ei ole kunagi positiivne. Inimestel seostatakse otsmikusagara kahjustusi isiksuse muutuste ja impulsiivsusega ning hipokampuse alatalitust haigustega nagu ärevus, depressioon, bipolaarne häire, skisofreenia jm.

Oluline on meeles pidada, et antud uuring näitab karastusjookide pikaajalise tarbimise tagajärgi. Kui rotid oleks Coca-Colat joonud harva - näiteks paar korda kuus magusa vahepalana, poleks mõju nende ajule nii suur olnud. Teadlased arvavad, et nooremate ja keskealiste rottide ajud said uuringus rohkem kannatada seetõttu, et erinevalt täiskasvanud rottidest polnud nende ajud veel täielikult välja arenenud.