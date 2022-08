NEW SCIENTIST ⟩ Inglismaa võitleb põua ja veepuuduse vastu

Kuigi vihm on osa Inglismaa kuvandist, pole põuad seal midagi ebatavalist. Paraku kaasnevad kliimamuutustega üha kuumemad ja kuivemad suved - nagu praegune - ning eeldatavasti väheneb riigi suvine sademete hulk 2050. aastaks umbes 15 protsenti. See trend ja rahvaarvu kasv näitavad, et riigi poolt välja pakutud ajutised lahendused, nagu miljonitel inimestel veevooliku kasutamise keelamine, ei paku riigi veepuudusele pikaajalisi lahendusi.