NEW SCIENTIST ⟩ Miks mõtlemine nii väsitav on?

See võib selgitada, miks me rasketest ülesannetest väsinuna hoidume: glutamaadi kuhjumine teeb vaimset tööd veelgi raskemaks. Pariisi ajuinstituudi teadlase ning uuringu koostaja Antonius Wiehleri sõnul võib liigne glutamaat meile kahjulik olla: «aju vähendab selle vältimiseks oma aktiivsust.» Liigkõrge glutamaadi tase võib ajurakke kahjustada.

Paljud meist on kogenud väsimust pärast rasket vaimset pingutust nõudnud päeva, kuid seni polnud teada, miks me mõtlemisest väsime. Tundub, et ajul ei saa pärast rasket tööd energia otsa ja isegi siis, kui me ei mõtle millelegi konkreetsele, on mõned ajupiirkonnad, mida kutsutakse vaikimisi režiimivõrguks, sama aktiivsed kui kunagi varem.