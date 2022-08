Kas on siis ime, et ma igatsen vaikust? Maailma Terviseorganisatsiooni sõnul on mul selleks täielik õigus – nende andmetel on meie maailm on liiga lärmakas ja see kahjustab meie tervist. Vaikuse tähtsusest teatakse juba sajandeid - paljudes religioonides propageeritakse vaikust kui olulist tervenemise tööriista. Lärmi täis argipäev viis mind mõteteni vaikuse tänapäevastest hüvedest.