In memoriam: Enn Loigu (24. I 1946 - 9. VIII 2022)

Hilisem uurimisvaldkond on ikka olnud seotud veekvaliteeti ja seda mõjutavate protsesside selgitamise ning jõgede isepuhastusprotsessidega. Enn Loigu koordineerimisel töötati välja Eesti vooluveekogude tüpiseerimise ja klassifitseerimise põhimõtted ning metoodika veekogu füüsikalis-keemilise seisundi üldhinnangu andmiseks ja eutrofeerumise vältimiseks. See võimaldas esitada ökoloogilised standardid (piirväärtused) Eesti jõgedele, mida kasutatakse senini. Uurimistöö tulemused on olnud hindamatuks sisendiks Euroopa Liidu veepoliitika raamdirektiivi rakendamisel Eestis. Seda laadi uuringud nõudsid suure hulga andmestiku kogumist, statistilist analüüsi ja uudset lähenemist.