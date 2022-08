Albert Einsteini erirelatiivsusteooria ütleb, et energial on mass. Tema võrrandi E = mc2 kaudu saame leida akudesse mahtuva energia massi.

Tesla aku mahutab 100 kilovatt tundi ehk 3.6 × 108 džauli energiat, seega lisab selle laadimine auto kaalule 4 × 10-9 kilogrammi. See on väga väike muutus arvestades, et suurem Tesla kaalub üle 2000 kilogrammi.