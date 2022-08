NEW SCIENTIST ⟩ Alaska maastikupõlengute mõju tunneb kogu maailm veel aastakümneid

Alaska on aprillist saati põlenud, tulekahjud on praeguseks enda alla võtnud vähemalt 12 400 ruutkilomeetri jagu maad. Seda on kolm korda rohkem kui aasta jooksul tavaliselt. «Viimase 30 aastaga on suurte maastikupõlengute hooaegade sagedus kahekordistunud,» ütleb Alaska Fairbanksi ülikooli teadlane Rick Thoman. Kliimamuutuste tagajärjel on maastikud ka põlengutele vastuvõtlikumad ning Thomani sõnul ulatuvad tagajärjed Alaskast kaugemale.